Der Rhonegletscher schmilzt – Klimakrise in den Alpen

Von Kathrin Hondl

Gletscher sind die sichtbarsten Zeugen der Klimakrise. Besonders drastisch zeigt sich ihr Rückzug am Rhonegletscher in den Schweizer Alpen. Seit dem 19. Jahrhundert wird dort jedes Jahr ein Tunnel in den Gletscher geschlagen. Die sogenannte Eisgrotte ist eine gut mit dem Auto erreichbare Touristenattraktion. Doch hinter dem mit Textilplanen abgedeckten Eingang zerfällt die Gletscherzunge. Die ETH Zürich erforscht und dokumentiert den Rückzug schon lange. So dramatisch wie in diesem Jahr war die Bilanz noch nie: Um mindestens drei Meter hat die Eisdicke abgenommen.