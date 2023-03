Das Radio hat die Welt verändert. Es war in den 1920er-Jahren das erste elektronische Massenmedium und diente von Anfang dazu, die breite Bevölkerung über das Weltgeschehen zu informieren und sie zu unterhalten - aber es diente natürlich auch der Propaganda, vor allem in der Nazi-Diktatur. In dieser Sendung wird die Geschichte des Radios noch einmal lebendig - in vielen Original-Tondokumenten. (Produktion: 2010).