Tagesschau: Siegfried Buback ermordet

Fast die komplette ARD Tagesschau widmet sich an diesem Tag dem um 9.15 Uhr von Mitgliedern der "Aktionsgemeinschaft Ulrike Meinhof" in Karlsruhe auf dem WEg zum Bundesgerichtshof erschossenen Generalbundesanwalt Siegfried Buback.

Mord an Siegfried Buback und seinem Fahrer Wolfgang Göbel

Der erste Bericht in dieser Ausgabe der Tagesschau beginnt mit dem Worten: "Die Schüsse fielen heute Morgen 9 Uhr 15 auf dieser Kreuzung. Der Fahrer, tödlich getroffen, stürzte aus dem Dienstwagen auf die Straße. Das führerlose Auto rollte noch etwa 10 Meter weiter. Hier zogen Passanten Generalbundesanwalt Buback aus dem Wagen. Er war ebenfalls tot."

Später äußert Hans-Dietrich Genscher als Vizekanzler sein Mitgefühl für die Familie. Die CDU verlangt eine Verschärfung der Anti-Terrorgesetze. Die Haftbedingungen für Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe wurden bereits verschärft. Die Häftlinge befinden sich seit 8 Tagen im Hungerstreik. Die Anwälte halten die gesundheitliche Situation inzwischen für "lebensgefährlich". In seinem Nachruf auf Siegfried Buback kommentiert Emil Obermann: "Buback wollte kein Leben unter einer Schutzglocke aus Panzerglas."

Weitere Themen der ARD Tagesschau

Ostberlin – Fluchthilfe kann mit lebenslanger Strafe geahndet werden. Todesstrafe in der DDR per Gesetz abgeschafft. US-Präsident will Kernkraft reduzieren. Schwere Kämpfe im Südlibanon zwischen palästinensischen Gruppen und Christen. Schley: Bundesregierung wird weiterhin Befreiungsbewegungen in Afrika unterstützen. Steigende Zahl von Drogentoten. Osterreiseverkehr gerät ins Stocken, am Übergang (in die DDR) Herleshausen gibt es Wartezeiten bis 5 Stunden. Verstärkter Reiseverkehr auch über die Transitstrecken von Berlin. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hat eine "Rechenmaschine in Reserve, falls der Computer streiken sollte". Aprilwetter.

Aus der Archivdatenbank

(O-Ton) ARD-Tagesschau: Meldungen über die Ermordung von Generalbundesanwalt Siegfried Buback und seinem Fahrer und die beginnenden Ermittlungen; Bitte um Zeugenmeldungen / (O-Ton) dpa-Redakteur über eingegangenes Bekennertelefonat der Aktionsgemeinschaft Ulrike Meinhof / Meldungen über Fahndung und Grenzkontrollen / übersprochener (O-Ton) Siegfried Buback auf einer Pressekonferenz vom 04.04.1977 in Karlsruhe / (O-Ton) Karl Schieß, Innenminister BW: Buback gehörte zu den gefährdeten Personen; lehnte ständigen Begleitschutz aber ab / Beitrag Hansjürgen Rosebauer zu verstärkten Sicherheitsmaßnahmen / (O-Ton) Hans-Dietrich Genscher: "Unser ganzes Mitgefühl gehört den Familien der Ermordeten. In dieser Stunde sollte sich jeder bewußt sein, daß es sich bei den Akteuren der Anarchisten- und Terroristenszene nicht um fehlgeleitete Idealisten handelt, sondern um Täter, die vor keiner Gewalttat zurückschrecken. Hier handelt es sich um kalten und heimtückischen Mord ..." / Meldungen: Reaktionen von Politikern auf das Attentat; Verschärfung der Haftbedingungen für die einsitzenden RAF-Mitglieder / Kommentar von Emil Obermann (SDR) / Rest-Tagesschau mit anderen Beiträgen und Wetterbericht //