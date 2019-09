Seit 100 Jahren existiert in Deutschland die Schulpflicht, und es gibt seit 100 Jahren die Grundschulen als Institution, und wer schulpflichtige Kinder hat, der weiß, was an diesen Schulen geleistet werden muss. Was sind die neuen Herausforderungen? Christoph König im Gespräch mit Maresi Lassek vom Grundschulverband. mehr...