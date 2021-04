Der katholische Theologe Hans Küng ist am 6. April 2021 im Alter von 93 Jahren in Tübingen gestorben. Ein frommer Rebell und Kämpfer gegen die Unfehlbarkeit, außerdem war er ein passionierter Musikmensch. Im Jahr 2003 war Hans Küng zu Gast in Treffpunkt Klassik extra bei Christel Freitag. Darin erzählt er von seiner frühen Begeisterung für die Oper, dem eindrücklichen Erlebnis des c-Moll Klavierkonzertes von Beethoven in der Accademia Santa Cecilia in Rom und er verrät wie er zum Flamenco gekommen ist. (SWR 2003) mehr...