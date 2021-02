Yumi Ito:

What seems to me





Yumi Ito:

When the lights go down





Interpreten für beide Stücke:

Yumi Ito, Gesang

Marina Tantanozi, Flöte

Sam Barnett, Altsaxofon

Enrique Oliver, Tenorsaxofon, Bassklarinette

Victor Darmon, Violoncello

Hugo van Rechem, Viola

Joachim Flüeler, Violoncello

Esther Sévérac, Harfe

zabella Effenberg, Vibrafon, Mbira, Crotales

Kuba Dworak, Bass

Phelan Burgoyne, Schlagzeug