Der Künstler Gunter Demnig verlegt Stolpersteine an Orten, an denen Opfer der NS-Zeit gelebt haben. SWR2 ging in einem großen Hörfunkprojekt von 2013 bis 2015 einzelnen Lebensgeschichten nach, die sich zwischen Geburts- und Todesdatum auf den Stolpersteinen verbergen. Durch Gespräche mit überlebenden Familienmitgliedern, Briefe und Tagebucheinträge wurden Fragmente der Biografien hörbar.

Podcast abonnieren Adresse des Podcasts Sie können den Podcast über verschiedene Apps und Programme hören. Bitte einen der Links kopieren und in das gewünschte Programm oder die gewünschte App einfügen. Apple Podcasts

Spotify

Google Podcasts