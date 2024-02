Die Geigerin, Pädagogin und Komponistin Margarete Schweikert

Margarete Schweikert wurde 1887 geboren und verbrachte ihr ganzes Leben in Karlsruhe. Im Musikleben der Stadt war sie vor allem als Geigerin und Lehrerin bekannt und geachtet. Aber auch als Komponistin trat sie in Erscheinung. Dorothee Riemer hat mit Margarete Schweikerts Tochter Christiane Voigt gesprochen und gibt nun Einblicke in ein musikalisches Leben.

Sommer in Garmisch-Patenkirchen, irgendwann in den 1910er Jahren. Der Karlsruher Generalmusikdirektor Cortolezi erholt sich mit seiner Frau in seinem Haus in den Bergen und besucht seinen Nachbarn und Freund Richard Strauss. Mit dabei die mit Cortolezis befreundete junge Geigerin Margarete Schweikert.

"Da hab ich gefragt: Hast Du dem Strauss erzählt, dass Du auch komponierst? 'Um Gottes Willen, da hätte ich mir lieber die Zunge abgebissen bevor ich dem erzähle, dass ich auch komponiere.' Das hat sie gesagt." Christiane Voigt

So berichtet es Margarete Schweikerts Tochter, Christiane Voigt. Warum Schweikert gegenüber Strauss unter keinen Umständen von ihren Kompositionen berichten wollte, darüber kann man nur spekulieren: Bescheidenheit? Das Gefühl dem großen Strauss nicht das Wasser reichen zu können? Womöglich Angst, nicht ernst genommen zu werden? Nahm sie sich selbst nicht wichtig? "Da hat sie merkwürdigerweise sehr wenig Wesens draus gemacht, über ihre Kompositionen", erinnert sich die Tochter Christiane Voigt.

Eine Geige statt Aussteuer

Schweikert wächst in einer ambitionierten Laien-Musik-Familie auf: Ihr Vater gibt ihr Geigenunterricht, ihre Mutter Klavierunterricht. Später besucht sie das Konservatorium. Zu ihrem 21. Geburtstag wünscht sich und bekommt Margarete Schweikert statt einer Aussteuer eine teure Geige. Sie studiert und nimmt Kompositionsunterricht. Mit Anfang 20 gibt sie in der elterlichen Wohnung in der Karlsruher Douglasstraße Konzerte.

"Und da hat sie öffentliche Konzerte gegeben. Es gab einen öffentlichen Kartenverkauf für die Konzerte bei Margarete Schweikert mit Presse und so weiter. Sie hat namhafte Künstler dazu aufgefordert und hat vor allem neuere, damals neuere, Musik gespielt. Sie hat sich sehr für Reger eingesetzt." Christiane Voigt

Margarete Schweikert ist in Karlsruhe nun schon eine feste Größe: Ihre Konzerte werden besprochen, das Karlsruher Bürgertum schickt seine Kinder in ihren Geigenunterricht und ihre Kompositionen werden bei verschiedenen Gelegenheiten aufgeführt. Kurz vor dem ersten Weltkrieg erscheinen erste Lieder im Druck.

Die Zeitläufte – die politischen wie die privaten – nehmen Einfluss auf die vielversprechende Karriere: Auf die schwierigen Jahre des ersten Weltkriegs folgen die Jahre der Wirtschaftskrise. 1923, mit 36 Jahren, heiratet Margarete Schweikert, ein knappes Jahr später wird Tochter Christiane geboren. Sie kümmert sich um ihre Tochter, komponiert ab und zu mal ein Lied und konzertiert ein wenig, weiß ihre Tochter Christiane Voigt heute zu berichten.

Konzertstopp durch das Doppelverdienerverbot der Nazis

Schweikert zieht ihre Tochter groß, kocht und backt und hilft im Juweliergeschäft der Familie aus. Als ihre Tochter selbständiger wird, sie also wieder mehr Freiraum hat, kommen die Nazis an die Macht und erlassen noch 1933 das so genannte Doppelverdienerverbot: In jeder Familie darf nun nur noch einer – natürlich meist das männliche Familienoberhaupt – Geld verdienen. Schweikert ist es damit verboten, bezahlte Konzerte zu geben, zu unterrichten oder mit Kompositionen Geld zu verdienen. "Da hat sie bitterlich geweint", erinnert sich die Tochter.

"Sie musste also eine andere Möglichkeit finden, um sich künstlerisch zu engagieren um nicht am Herd oder sonstwo zu versauern, und die einzige Chance, die man damals hatte, war einer Organisation der Partei beizutreten", sagt der Musikwissenschaftler Michael Gerhard Kaufmann, der sich intensiv mit Leben und Werk Schweikerts beschäftigt hat. Er ist überzeugt, dass Schweikert ein durch und durch unpolitischer Mensch war und in der NS-Organisation nur nach einem neuen Betätigungsfeld suchte.

Aufgreifen französischer Klänge nach dem Zweiten Weltkrieg

Das Bedürfnis Musik zu machen, in welcher Form auch immer, scheint Schweikert über alle Brüche des Lebens hinweg zu tragen. Im Zweiten Weltkrieg verliert sie ihren Ehemann durch Freitod, das Geschäft und damit die wirtschaftliche Lebensgrundlage wird zerstört, ein in der Nazizeit erworbenes Haus muss an die jüdischen Besitzer zurückgegeben werden. Das Geld ist knapp. Schweikert gibt gemeinsam mit der Tochter Hauskonzerte und unterrichtet. Außerdem komponiert sie wieder. Kaufmann über ihren Kompositionsstil:

"Es gibt durchaus spannungsgeladene Akkordverbindungen. Aber es gibt niemals den Bruch in einen atonalen Bereich hinein, der in den 1920 Jahren eben durch Schönberg vollzogen wird. Allerdings scheint sie dann bemerkt zu haben, dann später, dass ihr irgendetwas fehlt, denn als dann nach dem zweiten Weltkrieg auch französische Musik vor allem der Impressionismus endlich auf deutschem Boden musiziert werden konnte, greift sie die Klangwelten, diese Schichtklänge von Debussy auf und rückt aus dieser engen harmonischen Funktionalität, geht also in eine gewisse Weite, und ihre Musik ändert ihren Charakter vollständig." Michael Gerhard Kaufmann

1957 stirbt Margarte Schweikert an einer Krebs-Erkrankung. Nachdem die Komponistin fast vergessen war, werden seit den 2000er Jahren nun langsam ihre Werke wiederentdeckt. Völlig zu Recht, findet Kaufmann: