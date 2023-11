Karpfen, Gans und Panettone – Geschichten vom Weihnachtsessen

Mit Bettina Winkler und Anja Brockert

Was wären die Weihnachtstage ohne Schlemmerei! Doch bevor sich Familie und Freunde an die festliche Tafel setzen, geht es in der Küche ziemlich rund: Wie weit ist die Gans, was macht der Karpfen, reicht das Gemüse für die Vegetarier? Wir gucken in Töpfe und Öfen, testen weihnachtliche Rezepte, erzählen von noblen Menüfolgen und tränenreichen Missgeschicken - und probieren traditionelle Weihnachtsspeisen unserer europäischen Nachbarn, von Plumpudding bis Panettone. Festliche Musik aus den unterschiedlichsten Epochen begleitet unser üppiges Mahl.