„Eine Verschärfung des Asylrechts ist richtig!“

Nicole Diekmann und Stephan Anpalagan diskutieren „Gegen jede Überzeugung“.

„Gegen jede Überzeugung” ist ein Podcast, der ganz schön viel will. Denn „gegen jede Überzeugung” bedeutet: Nicole Diekmann und Stephan Anpalagan sagen gerade nicht ihre eigene Meinung. Jedenfalls meistens nicht. Sondern wollen zeigen, dass es für fast jede Position gute Argumente gibt. Aber warum machen Nicole und Stephan das? Hörerinnen und Hörer wollen wissen:

Erstens: Gegen die eigene Überzeugung diskutieren – was wollt ihr damit eigentlich erreichen?

Zweitens: Seid ihr nicht zwei politisch eher links stehende Hosts? Wieso machen das denn nicht zwei, die das ganze politische Meinungsspektrum abdecken?

Und drittens: Mal ehrlich, diskutiert ihr wirklich gegen die eigene Überzeugung? Oder sagt ihr nicht einfach, was ihr sowieso denkt?

Nicole Diekmann und Stephan Anpalagan diskutieren deshalb die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer: Was will „Gegen jede Überzeugung”?