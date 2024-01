Rupert Huber - Dirigent, Komponist und Performancekünstler

per Mail teilen

Von Dorothea Bossert

Rupert Huber ist als Dirigent ein leidenschaftlicher Arbeiter und Kämpfer für das Neue. 1990 hat er als Chefdirigent den "Südfunk-Chor" innerhalb weniger Jahre zu einem international gefeierten Spitzenensemble der neuen Musik "SWR Vokalensemble" umgekrempelt. Als Komponist sucht er nach einer Musik, die authentisch ist, frei von Eitelkeit, Effekt und Werkcharakter. John Cage, Morton Feldman und Iani Christou sind ihm wichtig, vor allem aber die Gesänge der ost-nepalesischen Schamanen, die er mehrere Jahre lang studiert hat und die ihn zu der Frage nach der authentischen Rolle von Musik in unserer Kultur führt.



Musikliste:



Christian Wolff:

Peace March für Schlagzeug und Melodika

Robin Schulkowsky (Schlagzeug)

Christian Wolff (Melodika)

Orlando Gibbons:

Lord of Salisbury Pavane

Glenn Gould (Klavier)

Erik Satie

Kyrie aus der "Messe des Pauvres"

Südfunk-Chor Stuttgart

Roberto Szidon (Klavier)

Leitung: Rupert Huber

Arnold Schönberg:

Landsknechte aus "Vier Stücke für Männerchor" op. 35

Südfunk-Chor Stuttgart

Leitung: Rupert Huber

Robert Schumann:

"Sommerlied" aus "Romanzen und Ballden" op 146

Südfunk-Chor Stuttgart

Leitung: Rupert Huber

Morton Feldman:

"Coptic Light" für Orchester

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Dirigent: Rupert Huber

Trad.:

Sure 93 (ad-hura) aus dem Koran

Abdul-Baset

Trad.:

Pygmäengesänge der Ikobi

Rupert Huber:

"Der Fluss" und "Das Rufen des Psychopompos"

aus Psychopompos (Der Seelengeleiter)

Ensemble Spinario

Alexander Hermann (Orgel)

Leitung: Rupert Huber