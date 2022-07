Wie, Du kannst nicht schwimmen? Das ist eine Frage, die Autor Hans Rubinich in seinem Leben oft gehört hat. Er war lange Nichtschwimmer. An zwölf Abenden mit zwölf weiteren noch Nichtschwimmern wagt er sich in die Tiefe, angeleitet von seinen beiden Schwimmlehrern Victor, ein russischer Bär, und Atilia, ein ehemaliger Bundeswehr-Soldat. Am Ende des Kurses hält sich der Autor über Wasser und ist auch ein wenig mutiger und selbstbewusster geworden. (Produktion 2015)