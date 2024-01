Entwicklungshilfe für Deutschland

per Mail teilen

Wenn Flüchtlinge und Migranten ehrenamtlich arbeiten

Von Ines Molfenter

Migranten, Asylbewerber, Flüchtlinge - Bezeichnungen, die viele Menschen mit Armut und Hilfsbedürftigkeit verbinden. Die wenigsten jedoch wissen, dass sich immer mehr Migranten und Flüchtlinge ehrenamtlich engagieren. Sie besuchen vereinsamte Menschen in Altenheimen, arbeiten als Lehrer, reparieren oder beraten und finden damit nicht nur einen Weg in die Gesellschaft, sondern auch aus dem Gefühl der eigenen Deklassierung. Eines der Projekte, das dieses ehrenamtliche Engagement von Migranten fördert und dafür ausgezeichnet wurde, ist das Integrationshaus in Köln. Ines Molfenter hat die Ehrenamtlichen von dort aus auf ihren Wegen begleitet.