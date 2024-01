Von Bünden und Bräuchen

Aus dem Innenleben einer Burschenschaft

Von Thilo Schmidt

Sie pflegen Traditionen und halten Verbindung zwischen den Generationen. Sie tragen Farben, sie fechten, und in der Regel sind die Männer unter sich. Sie pflegen das Deutschtum und stehen unter dem Verdacht, extrem rechts zu sein: Das ist bei einigen Burschenschaften offensichtlich, andere kämpfen gegen dieses Image an. Die Stuttgarter Hilaritas verließ als erste Burschenschaft den Dachverband, weil es nicht gelungen sei, extremistische Äußerungen zu sanktionieren. Wer tritt heute überhaupt noch einer Burschenschaft bei? Was geht dort vor, und welche Ziele verfolgen die Männer? - Die Hilaritas gewährte an ihrem 140. Stiftungsfest unserem Autor Einblicke in ihr Innenleben. (Wdh. am Dienstag, 10.05 Uhr)

Musiktitel:

The order

Euzen

CD: Metamorph

Nemesis

Benjamin Clementine

CD: Nemesis