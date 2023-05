Brian Eno war zu Gast bei Teodor Currentzis

per Mail teilen

Ein nächtlicher Austausch über seltene und unveröffentlichte Musikaufnahmen von Brian Eno.



Brian Eno, Vater der ambient music und Ex-Musikproduzent von U2, David Bowie und den Talking Heads, war zu Gast in der Midnight Lounge von Teodor Currentzis, dem Chefdirigenten des SWR Symphonieorchesters.

Er liebt das Radio. Er liebt ungewöhnliche Musik. Und die besondere Atmosphäre der nächtlichen Stunden. Bei SWR2 gestaltet der Dirigent Teodor Currentzis jetzt auch seine eigene Radioshow: Freitagnacht, nach seinem Konzert mit dem SWR Symphonieorchester und live aus dem Jazzclub BIX in Stuttgart. Der special guest war diesmal der britische Musiker und Komponist Brian Eno.



Brian Eno, der Musikphilosoph

Brian Eno gilt als einer der Urväter des Ambient-Techno. Angefangen hat seine musikalische Karriere aber mit der Glam-Rock-Band Roxy Music. Dann kamen Zusammenarbeiten mit David Bowie, Talking Heads und U2. Darüber hinaus hat er ein großes Interesse an philosophischen Ideen und hat beispielsweise die Philosophie-Bewegung "The Long Now" gegründet.

Video: Brian Eno besuchte 2014 das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe

Mit Teodor Currentzis gemeinsam hat er bereits an dem Kunstprojekt DAU mitgearbeitet. Das Projekt simuliert Moskau zwischen den Jahren 1938 und 1968 auf spektakuläre und manchmal schockierende Art und Weise.

