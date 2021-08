Das Forum ist traditionell ein Zentrum des politischen, kulturellen, wirtschaftlichen, religiösen und auch philosophischen Lebens. Alle wichtigen Themen werden hier verhandelt. So war es im antiken Rom, so praktiziert es das Kulturprogramm SWR2: das Forum als Ort, an dem Öffentlichkeit entsteht, an dem Argumente ausgetauscht, Meinungen gebildet und Kontroversen ausgetragen werden.

Unter dem Titel "Forum" hören Sie täglich Gespräche zwischen mindestens zwei, meistens jedoch drei Teilnehmern. Wir diskutieren aktuelle Fragen aus den Bereichen Politik, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, Philosophie und Religion. Dem Für und Wider geben wir Raum.

Unsere Gesprächspartner haben 45 Minuten Zeit, Standpunkte zu klären, Sachverhalte zu reflektieren, Perspektiven zu entwickeln - immer mit dem Ziel, Orientierungswissen zu bieten. Diesem Grundbegriff einer demokratischen Wissensgesellschaft, den der Konstanzer Philosoph Jürgen Mittelstraß prägte, fühlen wir uns verpflichtet.

