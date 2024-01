Tonbandmusik

Sammelbezeichnung für Musik, die nur mittels der Tonbandtechnik realisiert werden kann. So geschehen in der Frühphase der Elektronischen Musik um 1950, wobei die Pariser Musique concrète Ende der 1940er Jahre ihre ersten Arbeiten zunächst noch auf Schallplatten abspeicherte. In Nordamerika verwendeten die ersten Protagonisten der elektronischen Musik wie Otto Luening und Vladimir Ussachevsky den Begriff „Tape Music“; John Cage und Christian Wolff sprachen indes von „Music for Magnetic Tape“. Seitdem das Tonband als Speichermedium kaum noch verwendet wird (seit den 1990er Jahren), seit digitale Medien wie DAT, CD, DVD, Computer-Festplatten u. ä. an dessen Stelle getreten sind, bietet sich als Sammelbezeichnung für die Vielfalt der elektroakustischen Produktionen heute eher der Begriff Lautsprechermusik an. Zumal alle elektroakustischen Kompositionen, egal mit welcher Studio- oder Speichertechnik sie entstanden sind, per Lautsprecher gehört werden müssen. Spezielle Klangwerke für Kopfhörer sind selten. Bernhard Leitners Kopfräume (2000) bilden hier eine Ausnahme; sie entfalten ihre akustische Architektur nur via Ohrhörer.