Astrid Tauch studierte nach dem Abitur in Heidelberg Soziologie, Psychologie und Politologie. Mit einer Hospitanz beim damaligen Südwestfunk in Baden-Baden begann der Einstieg in den Rundfunkjournalismus. Fortgesetzt wurde er nach dem Ende des Studiums mit einem Volontariat bei Hörfunk und Fernsehen und anschließender Arbeit in Freiburg und Baden-Baden. Die Aktuelle Kultur wurde im Laufe der Jahre zum Schwerpunkt ihrer Arbeit. Heute ist Astrid Tauch Moderatorin und Redakteurin beim Südwestrundfunk in Baden–Baden und mitverantwortlich für das SWR2 Journal.