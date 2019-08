Konzerte am 16.11. in Mannheim, 17.11. in Tübingen, 18.11. in Karlsruhe



Beim Abschlusskonzert des SWR NEWJazz Meeting 2018 war der Entschluss schon gefasst: Das Septett um den Bassisten und Krurator Lukas Kranzelbinder macht weiter, da die Musiker sich menschlich und musikalisch so gut verstehen. Name der neuen Band: „On boit Lumumba“.



Erstmals wirkte auch ein Romanautor mit beim SWR NEWJazz Meeting: Fiston Mwanza Mujila aus dem Kongo. Für sein Debüt "Tram 83" hat er zahlreiche Preise erhalten.



Hören Sie hier den Livemix vom Abschlusskonzert am 18.11. im Tollhaus Karlsruhe. Eine CD mit den besten Aufnahmen vom SWR NEWJazz Meeting 2018 erscheint im September 2019 bei SWR Jazzhaus: