Der Name der kleinen Provinzstadt Cremona in der norditalienischen Region Lombardei ist unter Musikfreunden nicht nur ein Begriff, sondern auch ein Mythos. Hier werden seit dem 17. Jahrhundert Europas begehrteste Streichinstrumente hergestellt. Noch heute fertigen über 100 Instrumentenbauer Streichinstrumente in Cremona. Kein Wunder also, dass dort 1985 die Musikakademie Fondazione Stauffer entstand, die schnell zu Italiens wichtigstem Weiterbildungsinstitut für Streichinstrumente wurde. Thomas Migge über die Akademie, die sich jetzt als „Stauffer Center for Strings“ neu erfindet. mehr...