Teodor Currentzis – Chefdirigent des SWR Symphonieorchesters

Die US-amerikanische Pianistin und Sängerin Vienna Teng ist zwischen Musik und Ökologie hin- und hergerissen. Nach einer mehr als zehnjährigen Pause macht sie eine Deutschlandtour und setzt auf ihre Popularität. Die außergewöhnliche Künstlerin gibt Konzerte am 7. März in Freiburg, am 10. März in Karlsruhe und am 11. März in Heidelberg.