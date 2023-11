SWR2 Thema Musik

Tannhäuser in Öl – Beziehungen zwischen Musik und Malerei

Von Ulrich Wiederspahn

"Venus räkelt sich auf dem Sofa und Tannhäuser langweilt sich." So ähnlich wurde Wagners Opernheld häufig in der Historienmalerei des 19. Jahrhunderts dargestellt. Doch 1868 wählt der bis dato noch völlig unbekannte Paul Cézanne ein ganz anderes Motiv: Ein junges Mädchen am Klavier. Nichts deutet auf Tannhäuser-Tragik oder Wagner-Gewalt hin. Was ist das für ein Bild?

Das Gemälde "Tannhäuser-Ouvertüre" von Cézanne mag eher unbekannt sein, dafür um so interessanter: Sie vereint auf einer Leinwand die Beziehungen zwischen Musik und Malerei, zwischen Bühne und Wohnzimmer, zwischen Amateuren und Profis.