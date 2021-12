Was ist das eigentlich für eine Rose, die im beliebten Weihnachtslied "Es ist ein Ros entsprungen" besungen wird? Worum geht es in "Es kommt ein Schiff geladen"? Und wie ist noch einmal die Enstehungsgeschichte von "Stille Nacht"? SWR2 Weihnachtslieder geht in Audiobeiträgen auf viele dieser Hintergründe und Geschichten ein. Im Mittelpunkt stehen dabei Aufnahmen dieser Lieder, die 2012 im Rahmen des Liederprojektes mit dem Carus-Verlag entstanden. mehr...