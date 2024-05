Inspiriert von einer Prophezeihung des Jesaja dichtete ein Geistlicher aus Trier Ende des 16. Jahrhunderts dieses Rätsellied: Wer ist die Wurzel, wer die Rose und wer ist die Blume?

Ein Rätsellied aus dem 16. Jahrhundert

Eine Prophezeihung des Jesaja diente dem Dichter als Inspiration für dieses Rätsellied. Bei Jesaja heißt es: "Doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Der Geist des Herrn lässt sich nieder auf ihn". Aus dem Reis machte der Dichter eine Rose, Isai wurde eingedeutscht zu Jesse und aus der Frucht wurde ein Blümlein. Und das mit dem kalten Winter und der Nacht, das ist dichterische Freiheit.

Wofür stehen Wurzel und Blume? Auflösung in der zweiten Strophe

Soweit also das Rätsel: Wer ist die Wurzel, wer die Rose und wer ist die Blume? Der Dichter lieferte die Auflösung gleich mit – in der zweiten Strophe. Also, alles klar: die Wurzel, das ist der Stammvater Israels, Jesse – der Vater Davids. Das Reis oder die Rose, das ist Maria. Ein wunderbares Wortspiel für einen lateinisch denkenden Mönch, denn lateinisch virga heißt Reis (oder Sproß) und virgo heißt Jungfrau. Und das Blümlein, das Maria hervorgebracht hat, das ist natürlich Jesus. Um das Wunder dieser Geburt zu betonen, hat der unbekannte Dichter hinzugefügt: Aus Gottes ew'gem Rat, hat sie ein Kind geboren und blieb doch reine Magd.

Ein Lied aus Rheinland-Pfalz

Und dann ging es diesem Lied wie bei dem Spiel "Stille Post". Es wurde entlang von Mosel und Rhein bekannt und bekam auch eine Melodie sowie achtzehn weitere Strophen. Ende des 16. Jahrhunderts muss es der Speyrer Weihbischof bei einem Besuch in der Karthause Mainz kennengelernt haben. Es scheint ihm gut gefallen haben, denn er nahm es mit und sorgte dafür, dass es in das Gesangbuch der Erzdiözese Speyer aufgenommen wurde. So kann man mit einigem Recht sagen: "Es ist ein Ros entsprungen" ist ein Lied aus Rheinland-Pfalz – gedichtet in der Gegend von Trier und erstmals gedruckt im Speyrer Gesangbuch von 1599.

Michael Praetorius entdeckte das Lied für die Protestanten

Es verbreitete sich schnell im katholischen Raum und findet sich innerhalb kürzester Zeit in vielen Gesangbüchern in ganz Deutschland. In katholischen Gesangbüchern wohlgemerkt – denn für Protestanten war dieses Lied mit seiner Zentrierung auf Maria völlig uninteressant.

Bis Michael Praetorius auf dieses Lied stieß, dem Text in der zweiten Strophe eine entscheidende neue Wendung und damit dem Rätsel eine neue Auflösung gab. War vorher das Reis oder die Rose Maria und das Blümlein Jesus, so ist bei Praetorius jetzt das Reis oder die Rose identisch mit dem Blümlein – nämlich Jesus.