Wohl kaum ein anderes Weihnachtslied ist so oft verballhornt worden wie 'O Tannenbaum'. Und dabei hatte es ursprünglich mit Weihnachten gar nichts zu tun...

Aus dem Simplizianischen Wundergeschichts-Calender, 1795:

1795 beschreibt der simplizianische Wundergeschichts-Calender einen üppig geschmückten "Christkindelsbaum", an dem Back- und Zuckerwaren hingen, die Engel, Puppen und Tiere darstellten. Auch vergoldetes Obst wurde beschrieben. Ob die Phantasie des Autors den Baum so reich geschmückt hat oder ob er tatsächlich einen solchen ersten Christbaum, noch ohne Kerzen,1605 in Straßburg gesehen hat, ist nicht belegt.

Tannenbaum statt einer Weihnachtskrippe. Im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts wurde es vor allem in evangelischen Familien üblich, einen Christbaum aufzustellen; mit etwas zeitlicher Verzögerung dann schließlich auch in katholischen.

Bis zum 19. Jahrhundert hatte sich das Aufstellen eines geschmückten Tannenbaums zur Weihnachtszeit dann zu einem verbreiteten bürgerlichen Brauch entwickelt. So ist es kein Zufall, dass in dieser Zeit gleich mehrere Lieder entstehen, die den Weihnachtsbaum besingen, wie zum Beispiel "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen" oder "Der Christbaum ist der schönste Baum".

"O Tannenbaum"

Auch eines der heute bekanntesten Weihnachtslieder, "O Tannenbaum", entstand im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts. Allerdings war es zunächst gar kein Weihnachtslied. 1820 veröffentlichte der Volksliedsammler und Pädagoge August Zarnack seine Sammlung "Deutsche Volkslieder mit Volksweisen für Volksschulen". In diese Sammlung nahm er auch das Lied "O Tannenbaum" auf. Inhaltlich knüpft Zarnacks Text an ein älteres Tannenbaumlied aus der Renaissance an, das auch im frühen 19. Jahrhundert noch gesungen wurde.