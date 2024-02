Das Eclat-Festival 2024 vereint sehr unterschiedliche Formate und Besetzungen – vom Kinderkonzert zur Kammermusik, von Performance zu Liedgesang. Fester Bestandteil sind zwei Konzerte, die der SWR einbringt. Das Konzert mit neuster Musik für das SWR Symphonieorchester wird live übertragen.

Neue Instrumente, neue Konstellationen: Die Idee des türkischen Komponisten Turgut Erçetin, vier auf neue Musik spezialisierte Solisten erstmals Barockinstrumente spielen zu lassen, um sie dann mit einem klassisch-romantisch besetzten Orchester zu kombinieren, ist ein bisschen verrückt.

Auch Cervantes' literarischer Held Don Quixote lebt in einer Welt, die gelegentlich verrückt, also irgendwie verschoben erscheint. Franck Bedrossian lässt ihn als Pianisten wiederauferstehen.

Und finden sich neue Konstellationen schließlich auch im Inneren des Orchesters? Milica Djordjević geht dem nach.

Milica Djordjević:

Mali Svitac, izmeðu dva treptaja für Orchester (UA)

Turgut Erçetin:

Das Phonem zwischen 2 Wörtern (b) für Barockensemble und großes Orchester (UA)

Franck Bedrossian:

Memories of a knight errant for a pianist, his assistant and orchestra (Deutsche Erstaufführung)

SWR Symphonieorchester

Elision: Peter Veale (Barockoboe) / Carl Rosman (Barockklarinette und Chalumeau) / James Aylward (Barockfagott) / Alex Waite (Cembalo)

Christoph Grund (Klavier)

Jochen Schorer (Assistent und Schlagzeug)

Leitung: Brad Lubman

Liveübertragung aus dem Theaterhaus Stuttgart