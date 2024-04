per Mail teilen

Wer sich im Raum Stuttgart für Neue Musik begeistert, für den ist das jährliche Festival Eclat Pflichtprogramm. Die Festival-Macher luden dieses Mal vom 31. Januar bis 4. Februar zum Perspektivwechsel ein – und hatten dafür die Zuschauertribüne entfernt.

Das T1 im Theaterhaus Stuttgart ist der größte Saal in der angestammten Spielstätte des Festivals Eclat. Die Entfernung der dortigen Zuschauertribüne sollte Publikum und Kunst in einem freien Raum immer wieder neu miteinander in Beziehung setzen und damit unter anderem den gewünschten Perspektivwechsel auslösen.

Das Eclat-Festival 2024 im Überblick Wann? Mittwoch, der 31. Januar bis Sonntag, der 4. Februar Wo? Theaterhaus Stuttgart, Siemensstraße 11, 70469 Stuttgart Ausgewählte Veranstaltungen gibt es noch als Video-on-Demand auf der Festival-Homepage Konzertmitschnitte in SWR2 live am 2. Februar um 20:05 Uhr und zeitversetzt ab dem 15. Februar immer donnerstags um 21:05. Alle Konzerte werden zeitnah zum Nachhören auf dieser Website bereitgestellt. Was? 26 Uraufführungen und zwei deutsche Erstaufführungen

Gesellschaftliche Herausforderungen und die Kunst

Warum war dieser Perspektivwechsel nötig? Veranstalter des Festivals ist das Kollektiv Musik der Jahrhunderte (MDJ). Vor dem Hintergrund der aktuell großen gesellschaftlichen Herausforderungen haben sie sich gefragt, was die Künste zu deren Bewältigung beitragen könne.

Neue Perspektiven ermöglichen neue Lösungsansätze. Könnte man zum Beispiel der Polarisierung empathische Aufmerksamkeit oder den Vorwürfen Nachdenklichkeit entgegensetzen? Im Rahmen des Festivals sollte erfahrbar werden, wie neue Perspektiven den Horizont erweitern.

Kompositionspreis und Vanessa Porter

Eröffnet wurde das Eclat-Festival am 31. Januar mit dem Preisträgerkonzert zum Kompositionspreis der Landeshauptstadt Stuttgart. Die Werke von Galindo Quero, Philipp Krebs und Uday Krishnakumar verbindet eine große musikalische Imaginationskraft.

Noch am selben Abend machte die vielseitige Schlagzeug-Künstlerin Vanessa Porter inmitten des Publikums die Körperlichkeit von Schlagzeug-Klängen erlebbar.

Performance-Installation „Invisible Threads“

Die Performance-Installation „Invisible Threads“ des Briten Christian Mason nahm am 1. Februar den ganzen großen Theaterraum mit ihren Klängen ein.

Das besondere Augenmerk des Komponisten galt den „Momenten kollektiver Konzentration“.

Raum-Klang-Setting „NUT l LAC 4“

Am 3. Februar nutzte Maximilian Marcoll die große Leerfläche in der Halle T1 für das Raum-Klang-Setting „NUT l LAC 4“.

Hier veränderten langsam morphende Klangmassen von ebenso langsam veränderten Pulsen die Wahrnehmung der Zeit.

Zyklus „Poetry Affairs“

Das Finale im Raum der Perspektivwechsel gehörte am 4. Februar dem Zyklus „Poetry Affairs“. Das Werk verfolgt das Ziel, die vielfältigen Beziehungen von Musik und Sprache zu beleuchten.

Der Zyklus „Poetry Affairs“ Zyklus wurde eigens für die Neuen Vocalsolisten geschrieben. Pressestelle (c) Sebastian Berger

Kuratierte Konzerte des SWR

Zum Perspektivwechsel trugen auch die traditionell vom SWR eingebrachten und kuratierten Konzerte mit dem SWR Symphonieorchester und dem SWR Vokalensemble bei.

Zum Beispiel traf am 2. Februar beim türkischen Komponisten Turgut Erçetin das Neue-Musik-Ensemble Elision nach langer Vorbereitung im „barocken Gewand“ auf das klassisch-romantisch aufgestellte und gestimmte Orchester.

Und bei Michael Reudenbach am 3. Februar drehten sich die Sängerinnen und Sänger in einer minutiös auf Karteikarten notierten Abfolge der Klänge und Bewegungen in alle vier Himmelsrichtungen – ein Perspektivwechsel auf der Bühne, komponiert und choreografiert.