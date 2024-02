SWR2 Thema Musik

In den 1910er- und 20er-Jahren erklangen in den Hochalpen regelmässig "Eiskonzerte". Um was es sich dabei handelte, zeigt der Musikforscher Josef Cloc in Manuskripten, die hier erstmals vorgestellt werden. Musik, die am Rande der Eisflächen für die Tanzenden aufspielte, gab es bis in die 1940ern, als sie durch Schallplatte oder Radio ersetzt wurden. Clos Aufzeichnungen führen ein in die seltsame Klangwelt des Eises und auf einer Reise von den Polargegenden zur Winterlandschaft des Engadins. Beinknochen von Pinguinen, zerschmetterte Zelte und katabatische Winde sind ebenso zu hören wie Kufen, Eisharfen und Wiener Walzer.