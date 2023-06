Präzision, Feinsinn und Spielfreude – das ist das Belcea Quartet. Bei den Schwetzinger SWR Festspielen ist es in bester Erinnerung. Auch in diesem Jahr war das Ensemble zu Gast in der barocken Sommerresidenz – mit im Gepäck: Werke von Franz Schubert, Claude Debussy und Guillaume Connesson.