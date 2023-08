Rilke – Der Dichter und die Musik (1/4)

Die junge Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann singt an den großen Opernhäusern. Zu vielen ihrer Opernrollen hat sie ein besonders intensives Verhältnis, lebt diese Bühnenfiguren aus, ist mittendrin in dem jeweiligen Charakter, gestaltet sie mit viel Enthusiasmus und Fantasie. In dieser Reihe erzählt sie von diesen Rollen: Was sind das für Frauen, die sie darstellt, wie entwickeln sie sich, was genau passiert mit ihnen, auch musikalisch? Diesmal geht es um Gilda aus dem Rigoletto von Giuseppe Verdi. Eine sehr junge, unbedarftes Frau, extrem behütet und abgeschottet von ihrem Vater Rigoletto.