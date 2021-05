Jeder Fernsehzuschauer kannte die Musik von Peter Thomas, aber kaum jemand seinen Namen. Mit Musik für "Derrick" und “Der Alte” sowie für 18 Wallace-Filme wie “Der Hexer“ und “Der unheimliche Mönch” prägte er den Filmsound der 1960er- und 1970er-Jahre in Deutschland. Nun ist er gestorben.

War in seiner Jugend Organist an der Erlöserkirche in Berlin-Moabit und komponierte später Filmmusik für Horror- und Western-Filme: Peter Thomas Imago Horst Galuschka

Der Filmkomponist Peter Thomas ist im Alter von 94 Jahren in Lugano in der Schweiz gestorben. Das teilte sein Sohn Philip Thomas am Dienstag, 19. Mai, der Deutschen Presse-Agentur mit. Zu Thomas' bekanntesten Werken gehört die Titelmelodie der Science-Fiction-Serie "Raumpatrouille Orion" (1966). Seine Musik war in Hunderten von Filmen wie auch in den Krimi-Serien "Der Kommissar", "Derrick" und "Der Alte" zu hören, für letztere schrieb er auch die Titelmusik. Der Komponist starb bereits am Sonntag.

Vom Rundfunk zum Film

Thomas wurde 1925 in Breslau geboren und wuchs in Berlin auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand er als Pianist in Clubs der geteilten Stadt Beschäftigung. 1953 machte er seinen Universitätsabschluss in den Fächern Dirigieren, Tonsatz, Kontrapunkt und Blasmusik. Nach dem Studium schrieb er erste Arrangements für ein Radio-Orchester und arbeitete als Musikredakteur, 1958 folgten erste Arbeiten für das Fernsehen.

Vom Film zur Schlagermusik

Außerhalb der Filmwelt schrieb Peter Thomas unter anderem Schlager wie den von Daisy Door interpretierten Titel "Du lebst in deiner Welt". Auch Harald Juhnke und Senta Berger interpretierten Lieder aus seiner Feder. Vor elf Jahren erhielt er für sein Lebenswerk den 1. Deutschen Musikautorenpreis der Gema.