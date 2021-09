Als "Musikerin mit dem Instrument Bratsche" bezeichnet sich Tabea Zimmermann selbst, und bringt damit auf den Punkt, worum es ihr in erster Linie geht: um die Musik! Dabei gilt ihr Name schon fast als Synonym für die Bratsche, verschmilzt Tabea Zimmermann als Mensch, als Künstlerin gewissermaßen mit ihrem Instrument. Mit ihrem kompromisslosen Qualitätsanspruch und ihrem unermüdlichen Enthusiasmus vermittelt sie ihrem Publikum ihr tiefes Verständnis der Werke und ihre Liebe zur Musik. Worauf es ihr in der Musik ankommt, wie sie ihre weltweite Karriere erlebt, was ihre Ideale und Ziele sind, das erzählt Tabea Zimmermann in SWR2. mehr...