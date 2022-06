Ludwig van Beethoven: Missa solemnis

per Mail teilen

„Happy Birthday, Ludwig!“ Zum 250. Geburtstag gratuliert das Musikstück der Woche mit einem gigantischen Ständchen und einem persönlichen Gruß.

Musikstück der Woche vom 19.12.2020 Komponist

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)



Werk

Missa solemnis für Soli, Chor, Orchester und Orgel D-Dur op. 123



Sätze

Kyrie

Gloria

Credo

Sactus

Agnus Dei



Interpreten

Michaela Kaune (Sopran)

Susanne Schaeffer (Alt)

Alfred Kim (Tenor)

Franz-Josef Selig (Bass)

Christian Schmitt (Orgel)

EuropaChorAkademie

Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern

Leitung: Christoph Poppen



Aufnahme

Konzert vom 18. September 2009 in der Congresshalle, Saarbrücken

Zum 17. Dezember 2020

Verehrter Herr van Beethoven,

die Hälfte aller Musikstücke der Woche haben wir in den letzten 365 Tagen Ihnen gewidmet. Von der Bagatelle bis zur Symphonie war alles dabei. Wir haben zur Mondscheinsonate geschmachtet, hatten Gänsehaut beim Geistertrio und ein Feuerwerk der Endorphine bei der Ode an die Freude, kurz: Der (Götter-) Funke ist übergesprungen!

Zum Zweihundertfünfzigsten soll es deshalb etwas Großes sein, ein gigantisches Ständchen, gewissermaßen: Wir dachten da an die Missa solemnis in der Einspielung mit der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern.

Ein echtes Meisterstück

Viele Komponisten haben eine „Missa solemnis“ geschrieben – Sie haben DIE Missa solemnis geschaffen. Selbst für uns heute ist sie noch ziemlich heftiger Stoff, eher eine Liebe aufs zweite Hören. 75 Minuten Beethoven pur und 75 schweißtreibende Minuten für die Musiker*innen. Wie die Soprane bei der Erstaufführung in Wien 1824 nach all den hohen „Bs“ noch die Ode an die Freude herausgekrächzt haben, ist uns schleierhaft…

Hand aufs Herz – Ihre Missa würde den Rahmen jedes noch so festlichen Hochamtes sprengen. Auch wenn sie dafür ursprünglich gedacht war, eine liturgische Musik ist sie nicht geworden. Eher eine monumentale und ziemlich beeindruckende Mischung aus Oratorium und Symphonie. Faszinierend, wie bildhaft Sie einerseits den Text in Szene setzen und gleichzeitig alles in runde Formen gießen.

Text wirkungsvoll in Szene gesetzt

Im Gloria zum Beispiel, wenn der Chor das „Ehre sei Gott in der Höhe“ buchstäblich in höchsten Höhen jubiliert und für den „Frieden auf Erden“ in die tiefe Lage hinabsteigt oder wenn die Solisten erst wunderbar weich das „der Du trägst die Sünd der Welt“ intonieren und die Streicher die „Sünd“ dann nochmal mit dramatischem Tremolo unterlegen. Stark!

Krieg und Frieden in 434 Takten

Ziemlich eindrücklich ist Ihnen auch der Schluss gelungen. „Wie komponiert man Frieden?“, haben Sie sich beim Schreiben vielleicht gefragt. Trommelwirbel und kriegerische Fanfaren im „Dona nobis pacem“ neben elegischen Melodiestücken, sozusagen Krieg und Frieden in 434 Takten. Auf die Idee muss man erst mal kommen…

Doch, ohne Frage, die Missa solemnis ist ein würdiges Geburtstagsständchen! Wir gratulieren von Herzen mit den besten Wünschen und in Vorfreude auf noch viele Beethoven-Musikstücke.

Hochachtungsvoll,

die Autor*innen des Musikstücks der Woche