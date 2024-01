Ich habe den Lauf vollendet

Nicolaus Bruhns: "Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden"



Der Barockkomponist Nicolaus Bruhns hat nur ein Dutzend Vokalwerke hinterlassen - eines schöner als das andere. "Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden" heißt eine seiner Trauerkantaten. Das Ensemble Cantus Cölln singt und spielt unter Leitung des Lautenisten Konrad Junghänel. Unser Konzertmitschnitt stammt vom 10.02.2008 aus dem Festsaal des Inselhotels Konstanz.

Als der Organist Nicolaus Bruhns im Jahr 1689 Kopenhagen den Rücken kehrte und wieder zurück nach Deutschland kam, stritten sich die reichen Handelsstädte erbittert um den begabten jungen Musiker: in Kiel und in Husum wollte man ihn haben, Husum war schneller, ihn vertraglich zu verpflichten, Kiel bot deutlich mehr Gehalt. Bruhns nutzte den Konflikt, um sein Organistensalär in Husum üppig aufzubessern.

Musik in den Genen

Seine musikalische Ausbildung hatte Bruhns in seiner Familie erhalten: sein Vater Paul war selbst Organist, der Onkel Friedrich Nicolaus leitete die Hamburger Ratsmusik; Peter, ein weiterer Onkel, war Ratsmusiker in Lübeck. Dorthin ging der junge Bruhns mit 16 Jahren, verfeinerte sein Spiel auf der Geige und Gambe und wurde Schüler des großen Organisten Dietrich Buxtehude (dessen Orgelspiel noch auf den jungen Johann Sebastian Bach eine geradezu magnetische Anziehungskraft ausgeübt hat). Bruhns soll seine Zuhörer in Erstaunen versetzt haben, wenn er auf der Geige strich und sich dabei selbst mit dem Pedal auf der Orgel begleitete.

Wenig, aber gehaltvoll

Sein kompositorisches Oeuvre ist bedauerlich klein: einige wenige Orgelwerke und zwölf geistliche Konzerte für mehrere Singstimmen, die zum Besten und Ausdrucksvollsten gehören, was uns das 17. Jahrhundert an Kirchenmusik hinterlassen hat. Bruhns starb mit 31 Jahren an der Schwindsucht, "von jedermann bedauert, dass ein solcher trefflicher Meister in seiner Profession, auch vertragsamer Mann nicht länger hat leben sollen".

"Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden" - zum Text

Der Text dieser Trauerkantate stammt aus dem Neuen Testament: aus Paulus' zweitem Brief an Timotheus. Er formuliert mit Gelassenheit die Aussicht auf den bevorstehenden Tod.

Die Zeit meines Abschieds ist vorhanden.

Ich habe einen guten Kampf gekämpfet.

Ich habe den Lauf vollendet.

Ich habe Glauben gehalten.

Hinfort ist mir beigelegt

Die Krone der Gerechtigkeit,

welche mir der Herr an jenem Tage

der gerechte Ritter geben wird.

Nicht mir aber allein, sondern auch allen,

die seine Erscheinung lieb haben.

Zur Musik

Bruhns schreibt über diesen Text ein kurzes, in seiner Knappheit eindringliches und ausdrucksstarkes geistliches Konzert für Singstimmen, zwei Geigen und Basso continuo. Nach alter Tradition der Motette vertont er jeweils eine Textpassage (hier sind es immer zwei Sätze des Textes) als eigenen musikalischen Abschnitt, dabei wechselt er zwischen geradem Takt und Dreiertakt. Kunstvoll sind zu Beginn zwei soggetti (musikalische Themen) miteinander verknüpft, sie erklingen in dichtem imitatorischen Satz. Einzelne Wörter hebt Bruhns besonders hervor: auf "gekämpft" schreibt er eine Koloratur mit signalartig-'kämpferischen' Daktylus-Rhythmen, den vollendeten "Lauf" schmückt eine Koloratur, ebenso die "Krone" der Gerechtigkeit.

Besonders ausdrucksstark ist der Abschnitt "welche mir der Herr geben wird" gestaltet, in dem der Vokalsatz eingebettet ist in akkordische Tonwiederholungen der beiden Geigen. Im letzten Abschnitt zeigt Bruhns zwei musikalisch-rhetorische Kunstgriffe: den Gegensatz von "mir allein" und "allen" setzt er musikalisch als Kontrast zwischen Solo und Tutti-Abschnitten um; eine Pause hebt die letzten Worte des Textes "die seine Erscheinung lieb haben" wirkungsvoll hervor.

Cantus Cölln

Cantus Cölln wurde 1987 von dem Lautenisten Konrad Junghänel gegründet; er leitet das Ensemble bis heute. Die Stammbesetzung besteht aus fünf solistischen Sängern, die seit vielen Jahren miteinander Musik machen und dabei einen ganz charakteristischen, schlanken und durchsichtigen Klang geprägt haben. Cantus Cölln widmet sich in erster Linie der deutschen und italienischen Vokalmusik aus Renaissance und Barock, und das Ensemble hat in den letzten dreißig Jahren mit vielen großartigen Entdeckungen unser Konzertrepertoire bereichert. Die meisten der fast 30 CD-Produktionen wurden mit internationalen Preisen gewürdigt, darunter dem „Edison Award", dem "Diapason d'Or", dem "Grand Prix du Disque", dem "Grammophone Award" und dem "Preis der deutschen Schallplattenkritik".