Musik. Meinung. Perspektiven.













Georges Bizet:

3 Stücke aus den "Jeux d'enfants" op. 22

Ludmila Berlinskaya (Klavier)

Arthur Ancelle (Klavier)

Felix Mendelssohn Bartholdy:

Die schöne Melusine, Konzertouvertüre op. 32

Berliner Philharmoniker

Leitung: Nikolaus Harnoncourt

Johann Sebastian Bach:

O Haupt voll Blut und Wunden aus der "Matthäus-Passion" BWV 244 Choralbearbeitung

Juri Vallentin (Oboe)

Trio d'Iroise

Johann Sebastian Bach:

"Matthäus-Passion", Rezitativ und Aria "Erbarme dich, mein Gott"

Sophie Harmsen (Alt)

Barockorchester Stuttgart

Leitung: Frieder Bernius

Wolfgang Amadeus Mozart:

Fantasie d-Moll KV 397

Zlata Chochieva (Klavier)

Will Todd:

I shall be an angel of peace

The Sixteen

Leitung: Harry Christophers

Carl Philipp Emanuel Bach:

Cellokonzert A-Dur Wq 172

Anner Bylsma (Violoncello)

Orchestra of the Age of Enlightenment

Leitung: Gustav Leonhardt

Marin Marais:

2 Sätze aus der Suite Nr. 3 D-Dur

Syntagma Amici

Leitung: Elsa Frank

André Danican Philidor:

Contredance aus der Fagottsuite

Syntagma Amici

Leitung: Elsa Frank

Claude Debussy:

Marche écossaise sur un thème populaire L 77

Südwestfunkorchester

Leitung: Hans Rosbaud

Claude Debussy:

Jardins sous la pluie, Estampe L 100

Hommage à Haydn, Walzer L 115

Maria Bergmann (Klavier)

Joseph Haydn:

4. Satz Rondo aus dem Streichquartett C-Dur op. 33 Nr. 3

Chiaroscuro Quartet