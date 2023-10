Musik. Meinung. Perspektiven.

mit Ines Pasz



Kommentar

Thielemanns neuer Posten in Berlin

Buch-Tipp

Christian Much: "Goin' Home oder: Ein Aufbruch"

Musikthema

Warum lieben wir das Horn?



Norbert Burgmüller:

Polonaise F-Dur, op. 16

Ulrich Roman Murtfeld (Klavier)

Giacomo Puccini:

Crisantemi

Streichquartett der Staatskapelle Berlin

Richard Strauss:

Morgen!, op. 27, Nr. 4

Diana Damrau (Sopran)

Münchner Philharmoniker

Leitung: Christian Thielemann

Antonín Dvorák:

"Amerikanische" Suite A-Dur, op. 98b

Budapest Festival Orchestra

Leitung: Ivan Fischer

Ignacio Herb Brown:

"Singin' in the rain", Bearbeitung

Gautier Capuçon (Violoncello)

Jérôme Ducros (Klavier)

Orchestre National de Bretagne

Leitung: Johanna Malangré

Girolamo Frescobaldi:

Aria di passacaglia

Rolf Lislevand

Concerto Stella Matutina

Anonymus:

Rolig pers poslka

Martin Fröst (Klarinette)

Philharmonisches Orchester Stockholm

José Serrano Simeón:

"Marinela, Marinela"

Fatma Said (Sopran)

Rafael Aguirre (Gitarre)

Camille Saint-Saëns:

Danse macabre, op. 40

Sinfonieorchester Basel

Leitung: Ivor Bolton

Joseph Haydn:

Konzert G-Dur

Ensemble Baroque de Limoges

Leitung: Christophe Coin

Hubert Giraud:

"Sous le ciel de Paris" , bearbeitet

Das Hornquartett der Berliner Philharmoniker

Traditional:

Suite Celta

Arianna Savall (Gesang, Harfe)

Petter Johansen (Hardanger-Fiedel)

Dimitri Psonis (Bouzuki,Lyra)

Pedro Estevan (Perkussion)

Louis Théodore Gouvy:

Sérénade für Klavier Nr. 1, op. 3

Alexander Baier (Klavier)