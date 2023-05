Der Musikhistoriker Tobias Bleek setzte sich in seinem Buch „Im Taumel der Zwanziger. 1923: Musik in einem Jahr der Extreme“ mit dem Jahr 1923 und der Musik dieser Zeit auseinander: „Was mich an diesem Jahr so gepackt hat, ist, dass man wunderbar diese Verflechtung von Musik und Gesellschaft untersuchen kann, und die Politisierung, die Rolle der Ökonomie.“ In seinem Buch greift Bleek das Schaffen von Komponisten wie Béla Bartók, Arnold Schönberg oder Igor Strawinsky auf, mit Bessie Smith oder Louis Armstrong fließt die frühe Blues- und Jazzszene ein, aber auch gesellschaftliche Fragen werden einbezogen.