Julie Sekinger, Sopran

Die 1996 geborene lyrische Koloratursopranistin schloss ihr Masterstudium an der Musikhochschule Frankfurt/Main bei Ursula Targler-Sell 2021 mit Auszeichnung ab. Bereits während ihres Studiums führte ihr Weg ins Ensemble des Theaters Osnabrück, wo sie bis 2023 Rollen wie Rosette, Adele, Lenio und Servilia sang. Sie belegte Meisterkurse bei Helmut Deutsch oder Brigitte Fassbaender. Beim "Tag der Literatur" präsentierte sie Lieder von Mendelssohn und Clara Schumann, die vom Hessischen Rundfunk aufgezeichnet wurden. Im Rahmen des Kunstprojekts "Sonic Blossom" von Lee Mingwei interpretierte sie Schubert-Lieder. Im Konzertfach reicht ihr Repertoire vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik. Julie sorgte als Finalistin des Bundeswettbewerbs Gesang 2020 für Aufsehen und ist Preisträgerin der "Manhattan International Music Competition". Sie sang im Finale des "3rd Berlin International Music Competition" und war Stipendiatin der arte musica-Stiftung. Julie Sekinger ist zur Zeit Ensemblemitglied der Staatsoperette Dresden, wo sie in Rollen wie Anna Reich in "Die lustigen Weiber von Windsor", Adele in "Die Fledermaus" und Musetta in Puccinis "La Bohème" zu erleben ist.

Lara Rieken, Sopran

Ihr Studium begann die 2001 geborene Sopranistin an der Musikhochschule Frankfurt/Main als Jungstudentin bei Thilo Dahlmann. Für ihren Bachelor wechselte sie mit ihrem Lehrer an die Musikhochschule Stuttgart. Weitere Impulse erhielt sie von der Sopranistin Julia Kleiter, den Pianist*innen Hedayet Djeddikar, Götz Payer und Doriana Tchakarova. Sie besuchte Meisterkurse bei Julian Prégardien, Roman Trekel, Peter Kooij und Capucine Chiaudani. Lara Rieken konnte bereits umfangreiche Konzerterfahrung im In- und Ausland sammeln, mit einer musikalischen Bandbreite vom Oratorium über Lied bis hin zu Oper und Operette. Ihre Auftritte führten sie an die Deutsche Oper Berlin, die Oper Frankfurt und zum Rheingau Musikfestival. Mit ihrer Duo-Partnerin Marite Männi tritt sie als Stipendiatin der "Yehudi Menuhin Live Music Now"-Stiftung auf. Stipendien der "Giovanni Omodeo Stiftung" und der "Freunde junger Musiker Frankfurt" ergänzen ihren künstlerischen Werdegang. Lara ist Preisträgerin des Bundeswettbewerbs Gesang 2022, der Fritz-Wunderlich-Gesellschaft 2023 wie auch des Oberstdorfer Musiksommers 2021. Im Herbst 2022 gab sie ihr Debüt als Prinzessin Rossane in Händels "Alessandro".

Anita Monserrat, Mezzosopran

1998 im englischen Salisbury geboren begann die Mezzosopranistin im Mädchenchor der Kathedrale ihrer Heimatstadt. Anschließend erhielt sie ein Chorstipendium am Trinity College in Cambridge. Es folgte ein Gesangsstudium an der Royal Academy of Music bei Alex Ashworth und Catherine Wyn-Rogers, das sie mit Auszeichnung abschloss. Zur Zeit lebt sie in London und Wien, wo sie im Opernfach von Michael Schade und Eva Maria Riedl-Buschan unterrichtet wird. Meisterklassen besuchte sie bei Neil Shicoff und Malcolm Martineau. 2023 wurde sie für ein Rollencover in Händels "Semele" im französischen Lille unter Emmanuelle Haïm engagiert und sang Bachs "Johannes-Passion" im Barbican Center London, Händels "Dixit Dominus" und Vivaldis "Gloria". Sie arbeitete mit Dirigenten wie Philippe Herreweghe oder Iain Ledingham sowie mit der Britten Sinfonia oder dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien. Anita war Semifinalistin bei Plácido Domingos "Operalia" in Kapstadt und Teilnehmerin des "Young Singers Project" der Salzburger Festspiele 2023 sowie Finalistin des "Händel Singing Competition" und des "Kathleen Ferrier Awards". Im Dezember trat sie bei "Christmas in Vienna" im Wiener Konzerthaus auf.

Kieran Carrel, Tenor

Der 1996 geborene deutsch-britische Tenor studierte in Köln bei Christoph Prégardien, bevor er seine Ausbildung an der Royal Academy of Music in London bei Neil Mackie fortsetzte. 2022 gab er den Rinaldo in Haydns "Armida" bei den Bregenzer Festspielen. Außerdem gestaltete er Partien wie den Ferrando in "Così fan tutte", Beppe in "Pagliacci" und Flute in "A Midsummernights dream". In dieser Saison ist er in Bachs "Weihnachtsoratorium" in Dresden sowie auf einer Tournee durch Frankreich zu hören. Darüber hinaus führt ihn Händels "Israel in Egypt" in die Berliner Philharmonie. Als Liedsänger arbeitet Kieran mit Künstlern wie András Schiff, Ulrich Eisenlohr, Graham Johnson und Hartmut Höll. 2019 gab er sein Recital-Debüt im Pierre Boulez Saal in Berlin und war Finalist beim Wigmore Hall/Independent Opera International Song Competition. Für CD hat Kieran Brahms-Lieder und Wolfs "Italienisches Liederbuch" aufgenommen, dieses Jahr erscheint außerdem Mozarts "Requiem". Er ist Ensemblemitglied der Deutschen Oper Berlin, wo er in dieser Spielzeit als Tamino in "Die Zauberflöte", Walther in "Tannhäuser" und Don Ottavio in "Don Giovanni" zu hören sein wird.

Clemens Alexander Frank, Bariton

Der 1997 geborene Wiener Neustädter schloss 2023 sein Bachelorstudium an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bei Martin Vacha mit Auszeichnung ab. Sein Masterstudium begann er in der Opernklasse von C. U. Meier und wird sich 2024 voraussichtlich in der Liedklasse von Florian Boesch weiterbilden. Clemens sammelte solistische Bühnenerfahrung in unterschiedlichsten Genres. So führten ihn seine Engagements unter anderem als Graf in Mozarts "Le nozze di Figaro" an die Kammeroper in München. Auch in seiner Heimat konnte er durch rege Konzerttätigkeit und mit seinen Debüts als Papageno beim Klassik.Klang Festival in Berndorf sowie in der Titelpartie von Tschaikowskys "Eugen Onegin" im Schönbrunner Schlosstheater bereits ein breitgefächertes Repertoire aufbauen. Mit der Rolle des Dr. Falke in "Die Fledermaus" und in Offenbachs "Orpheus in der Unterwelt" bei der Pramtaler Sommeroperette debütierte er auch im Operettenfach. Danach kehrte er als Gran Sacerdote in Mozarts "Idomeneo" an das Schlosstheater Schönbrunn zurück. Clemens Alexander Frank ist Preisträger des Lions Musikpreis Österreich und Leistungsstipendiat des Anny Felbermayr Fonds.

Valentin Ruckebier, Bass

Der 1997 geborene Bass kam als Sohn zweier Berufsmusiker schon früh mit Musik in Kontakt und erhielt zunächst Geigen-, Klavier-, und Gesangsunterricht in Remscheid sowie Kompositionsunterricht bei David P. Graham. 2014 begann er ein Kompositionsstudium bei Manfred Trojahn, wechselte dann zu Oliver Schneller an die Robert Schumann Hochschule Düsseldorf. 2017 kam ein Gesangsstudium bei Konrad Jarnot hinzu. Seit 2022 ist er Mitglied des Opernstudios der Deutschen Oper am Rhein Düsseldorf und verkörpert dort verschiedene Rollen in Mozarts "Zauberflöte", in Bellinis "Sonnambula" oder Verdis "Macbeth". Ferner gastierte er an den Theatern in Pforzheim, Hagen und an der Ägyptischen Nationaloper Kairo. Valentin tritt auch als Lied- und Oratoriensänger in Erscheinung. So sang er Luciano Berios "Cries of London" und Schuberts "Die schöne Müllerin". Er gewann den 1. Preis beim Bundeswettbewerb Gesang 2022 und erhielt ein Stipendium des Richard-Wagner-Verbandes. Valentin Ruckebier ist auch als Komponist aktiv. Seine Werke wurden bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet und von namhaften Interpreten aufgeführt. Er erhielt den Vaillant-Kompositionspreis und war Composer in Residence am Beethovenhaus Bonn.