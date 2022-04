Mit Günther Huesmann

Der wohl auffallendste Trend im aktuellen Jazz ist seine fortschreitende Globalisierung. Entstanden um 1900 in den USA als hybride Musik, ist der Jazz durch die Idee groß geworden, dass es sich immer lohnt, wenn man sich auch mit etwas Anderem beschäftigt als nur mit sich selbst. Die in der Improvisation angelegte Idee des Dialogs erleichtert es Jazzmusikern, sich anderen Stilen und Musikkulturen zu öffnen. So ist Jazz zu einer "global language" geworden. "Jazz across the border" hört auf unterhaltsam-informative Weise hin.

Musikliste:

Baden Powell, Vinicus de Moraes:

"Canto de Ossanha"

Baden Powell (Gitarre)

Vinicius de Moraes

Wayne Shorter:

"Footprints"

Lionel Loueke (Gitarre)

Reuben Rogers (Kontrabass)

Eric Harland (Schlagzeug)

Ben Thomas:

"Tangent 7"

Ben Thomas (Bandoneon)

John McLaughlin, L. Shankar:

"The daffodil and the eagle"

John McLaughlin (Gitarre)

Zakir Hussain (Tabla)

Ensemble Shakti

Charlie Chaplin:

"Smile"

Makoto Ozone (Klavier)

Diego Rivera:

"Battle Fatigue"

Diego Rivera (Tenorsaxophon)

Danilo Perez:

"La Muralla"

Danilo Perez (Klavier)

Julieta Eugenio:

"Racoon Tune"

Julieta Eugenio (Saxofon)

Roberto Pansera:

"Canción de aucencia"

Ensemble Quadro Nuevo

SWR2 Musikstunde vom 5.2.2022 | Jazz across the border