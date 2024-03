Volontariat & Praktikum – hier bewerben!

Er ist der Neue am Nationaltheater Mannheim. Seit der aktuellen Spielzeit leitet der Engländer Alistair Lilley den Opernchor des Nationaltheaters. Auf den Posten ist er in gleicher Position vom Theater Regensburg gewechselt. Sein Instrument ist aber nicht nur die Stimme, sondern auch das Klavier und die Orgel. Er begeistert sich nicht nur für die hohe Kunst der Oper, sondern auch für das Musical. All das wird er in der Sendung mit seinen musikalischen Wünschen thematisieren und "last but not least" - wie es sich für einen Engländer gehört - die so wichtige Chortradition der englischen Colleges und Laienchöre.