Joëlle Léandre Tentet

1950 geboren in Aix-en-Provence, begann sich während ihres Kontrabassstudiums am Pariser Konservatorium intensiv mit Neuer Musik zu beschäftigen, unter anderem als Mitglied im Ensemble l’itinéraire. Komponisten wie John Cage, Giacinto Scelsi und Earle Brown haben Werke für sie geschrieben. Seit den 1980er Jahren trat sie zudem verstärkt als Improvisatorin in Erscheinung, arbeitete mit Derek Bailey, Anthony Braxton, Irene Schweizer, Peter Kowald u.a. Heute gehört sie zu den international anerkanntesten und gefragtesten Bassistinnen der Jazz- und Improvisationsszene. Neben ihrer Arbeit als Solistin, Bandleaderin und Komponistin performt Léandre regelmäßig auch in interdisziplinären Projekten.

Born in Aix-en-Provence in 1950, Léandre began to engage intensely with New Music while studying double bass at the Paris Conservatoire, where she was a member of Ensemble l’itinéraire. Composers such as John Cage, Giacinto Scelsi and Earle Brown wrote pieces for her. Since the 1980s she has increasingly been visible as an improviser, working with Derek Bailey, Anthony Braxton, Irene Schweizer, Peter Kowald and others. Today she is one of the most internationally-respected and in-demand bassists in the jazz and improvisation scene. In addition to her work as a soloist, bandleader and composer, Léandre also performs regularly in interdisciplinary projects.