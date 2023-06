Eröffnungskonzert der Donaueschinger Musiktage 2019

Ivan Fedele: Air on air für Bassetthorn und Orchester • Malin Bång: splinters of ebullient rebellion für Orchester • Isabel Mundry: Mouhanad für Chor • Marco Stroppa: Come Play With Me für Elektronik und Orchester | Michele Marelli (Bassetthorn), IRCAM, SWR Vokalensemble, SWR Symphonieorchester, Dirigent: Pascal Rophé. Live aus den Donauhallen, Donaueschingen, 19.10.2018.