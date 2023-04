Die Violinistin Nadja Zwiener

Von Rainer Baumgärtner

Nadja Zwiener nennt sich eine "stolze Thüringerin" und lebt in Leipzig, doch erst durch ein Aufbaustudium in London fand sie ihre musikalische Bestimmung. Vormals Gründungsmitglied des Ost-Berliner Kuss Quartetts, spezialisierte sie sich in England auf die Barockgeige und die Alte Musik. Seit 2007 ist sie Konzertmeisterin des "English Concert", zudem wirkt sie in mehreren deutschen Ensembles mit. Daneben erarbeitet Nadja Zwiener mit Begeisterung Soloprojekte, doch genauso engagiert befasst sie sich als transnationale Musikreisende mit Fragen der CO2-Bilanz und der Nachhaltigkeit.