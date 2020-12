„Keine singt so ergreifend schön wie sie", schwärmt die Presse: Die litauische Sopranistin Asmik Grigorian verzaubert derzeit alle mit ihrer magischen Stimme und ihrer intensiven darstellerischen Präsenz. Symbiotisch verschmilzt sie Gesang und Szene, elektrisiert als Salome in Salzburg, als Butterfly in Wien, als Marietta an der Mailänder Scala - ihr Debüt an der Met steht kurz bevor. In eine Sängerfamilie hineingeboren, schien Grigorians Bühnenweg vorgezeichnet - doch hatte sie vielleicht auch andere Lebensträume? Porträt einer Sängerin auf dem Sprung zum Weltruhm.



Musikliste

Yvar Emilian Mikhashoff:

Portrait of Madama Butterfly

Jean-Yves Thibaudet (Klavier)



Giacomo Puccini:

"Madame Butterfly", Ouvertüre

Orchestra dell'Academia di Santa Cecilia Roma

Leitung: Tullio Serafin



Richard Strauss:

"Elektra", "Ich kann nicht sitzen und ins Dunkel starren"

Asmik Grigorian (Chryothemis)

Ausrine Stundyte (Elektra)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Franz Welser-Möst



Richard Strauss:

"Salome", Tanz der sieben Schleier

Lingling Park (Klavier)



Richard Strauss:

"Elektra", Chrysothemis: "Geh fort, verkriech dich, dass sie dich nicht sieht"

Asmik Grigorian (Chrysothemis)

Wiener Philharmoniker

Leitung: Franz Welser-Möst



Sergej Prokofjew:

"Krieg und Frieden", Szene 1: "Svetlaje vesenneje nebo"

Asmik Grigorian (Natasha)

Dmitri Hvorostovsky (Prinz Andrej)

Irina Shiskova (Sonya)

State Academic Symphony Orchestra of Russia "Evgeny Svetlanov"

Leitung: Constantine Orbelian



Peter I. Tschaikowsky:

"Iolanta", Romanze des Vaudémont

Gegam Grigorian (Tenor)

Kirov Orchestra

Leitung: Valery Gergiev



Peter I. Tschaikowsky:

"Iolanta" Arioso Iolanta

Asmik Grigorian (Sopran)

Frankfurter Opern- und Museumsorchester

Leitung: Sebastian Weigle



Mikalojus Konstantinas Ciurlionis:

Impromptu in fis-Moll

Muza Rubackyte (Klavier)



Traditional / Vytautas Miskinis:

Vai zirge, zirgeli

Calmus Ensemble



Mikhail Glinka:

"Die Lerche"

Irena Milkevièiûtë (Gesang)

Rièardas Biveinis (Klavier)



Peter I. Tschaikowsky:

"Eugen Onegin", Ausschnitt aus Briefszene

Asmik Grigorian (Tatjana)

Orchester der Komischen Oper Berlin

Leitung: Henrik Nánási



Peter I. Tschaikowsky:

"Mazeppa", Hopak

Kirov Orchestra St. Petersburg

Leitung: Valery Gergiev



Giacomo Puccini:

"Manon Lescaut", Einleitung

Wiener Philharmoniker

Leitung: Marco Armiliato



Giacomo Puccini:

"Manon Lescaut", Arie der Manon

Asmik Grigorian (Manon)

Frankfurter Opern- und Museumsorchester

Leitung: Lorenzo Viotti



Anton Rubinstein:

"Der Dämon", Arie Tamara

Asmik Grigorian (Tamara)

State Academic Symphony Orchestra of Russia "Evgeny Svetlanov"

Leitung: Constantine Orbelian



Anton Rubinstein:

"Der Dämon", Duett Tamara / Dämon

Asmik Grigorian (Tamara)

Dmitri Hvorostovsky (Dämon)

State Academic Symphony Orchestra of Russia "Evgeny Svetlanov"

Leitung: Constantine Orbelian



Richard Strauss:

"Salome", Tanz der sieben Schleier

Wiener Philharmoniker

Leitung: Herbert von Karajan