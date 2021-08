Von Antonia Ronnewinkel

Musik ist für sie ein Spiegel ihres Lebens. Wie bei einem guten Whisky öffnet jeder Ton für Alice Sara Ott eine Vielfalt an Farben und persönlichen Assoziationen, die sie freimütig mit uns teilt in programmatischen Konzerten und Aufnahmen. Lebensfreude trifft auf komplexe und dunkle Fragen, kreative Kraft auf die Diagnose Multiple Sklerose. Am Klavier sitzt sie gern barfuß und im Schneidersitz, beim Kochen erfindet sie eigene Rezepte, und vor jedem Konzertauftritt muss sie einen verdrehten Zauberwürfel lösen. Was Alice Sara Ott dabei bewegt, erzählt sie Antonia Ronnewinkel.



Musikliste:



Frédéric Chopin:

Nocturne Es-Dur op. 9/2

Alice Sara Ott (Klavier)

Frédéric Chopin:

Préludes Nr. 4 e-Moll und Nr. 5 D-Dur op. 28

Alice Sara Ott (Klavier)

György Ligeti:

Nr. 1: Sostenuto Misurato Prestissimo aus der "Musica ricercata" Alice Sara Ott (Klavier)

Alice Sara Ott (Klavier)

Franz Liszt:

Klavierkonzert Nr. 1 Es-Dur, 1. Satz

Alice Sara Ott (Klavier)

Münchner Philharmoniker

Leitung: Thomas Hengelbrock

Johann Sebastian Bach:

Sinfonia für Klavier A-Dur BWV 798

Alice Sara Ott (Klavier), 8 Jahre

Dimitri Kabalewski:

Die Clowns op. 39 Nr. 20

Alice Sara Ott (Klavier), 5 Jahre

Frédéric Chopin / O.Arnalds / A.S. Ott:

Nocturne g-Moll op. 37/1

Francesco Tristano

In the Beginning was

Alice Sara Ott (Klavier)

Ólafur Arnalds (Atmo)

Claude Debussy:

"Clair de lune" aus "Suite bergamasque" Alice Sara Ott (Klavier)

Alice Sara Ott (Klavier)

Edward Grieg:

Klavierkonzert a-Moll op. 16, 1. Satz

Alice Sara Ott (Klavier)

Symphonieorchester des BRs

Leitung: Esa-Pekka Salonen

Clara Schumann:

Romanzen Nr. 2+3 aus op. 22

Lisa Batiashvili (Violine)

Alice Sara Ott (Klavier)

Frédéric Chopin:

Walzer As-Dur op. 34/1

Alice Sara Ott (Klavier)

Frédéric Chopin.

Prélude Nr. 24 d-Moll op. 28

Lullaby to eternity (nach Fragmenten von Mozarts Lacrimosa)

Alice Sara Ott (Klavier)