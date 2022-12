Die Mezzosopranistin Okka von der Damerau

Von Dorothea Hußlein

Ostfriesischer Vorname, westpreußischer Adelstitel als Nachname, aufgewachsen bei Hamburg, Mezzosopranistin Okka von der Damerau ist ein geborenes Nordlicht. Dennoch lebt sie gerne in München. Elf Jahre war sie Ensemblemitglied der Bayerischen Staatsoper. Seit 2021 pendelt sie weltweit zwischen den großen Opernhäusern. Sie feilt "so lange an Tönen, bis diese in einem bewussten Verhältnis zu den Worten ihrer Rolle stehen". Über ihre Karriere und die Vereinbarkeit mit der Familie, ihre musikalischen Vorstellungen und ihren Blick auf das Leben, erzählt sie in dieser Sendung.