Die Mezzo-Sopranistin Teresa Berganza

Teresa Berganza ist am 13. Mai im Alter von 87 Jahren in ihrer Heimat, unweit von Madrid gestorben. Mit 22 debütierte die Mezzosopranistin in Aix-en-provence - als Dorabella in Mozarts Oper "Cosi fan tutte". Damit legte sie den Grundstein für eine über drei Jahrzehnte währende Bühnenkarriere. Berganza war eine herausragende Mozart und Rossini-Interpretin. Als Carmen hat sie Maßstäbe gesetzt, zum ersten Mal sang sie Bizets Oper 1977 in Edinburgh, Jahre später folgte die legendäre Aufnahme mit Claudio Abbado. Als Lied-Interpretin war sie 1985 auch einmal bei den Schwetzinger SWR Festspielen.

In der Sendung "Zur Person" von 2017 spricht Teresa Berganza über ihren Werdegang, ihre Parade-Rollen, ihre Liebe zur spanischen Musik, ihre Lieblingskomponisten und über ihr Leben.

Musikliste:

Joacquin Turina:

"Cantares"

Teresa Berganza (Mezzosopran)

Juan Antonio Alvarez Parejo (Klavier)



Wolfgang Amadeus Mozart:

"Voi che sapete", Arie des Cherubino aus der Oper "Die Hochzeit des Figaro"

Teresa Berganza (Mezzosopran)

New Philharmonia Orchestra Leitung: Otto Klemperer



Luigi Cherubini:

"Medea, o Medea- Solo un pianto", Szene der Neris aus der Oper "Medea"

Teresa Berganza (Mezzosopran)

Orchester des Königlichen Opernhauses Covent Garden

Leitung: Alexander Gibson



Wolfgang Amadeus Mozart:

"Parto, ma tu ben mio", Arie des Sextus aus der Oper "La clemenza die Tito"

Teresa Berganza (Mezzosopran)

Staatskapelle Dresden

Leitung: Karl Böhm



Gioacchino Rossini:

"Una voce poco fa", Arie der Rosina aus der Oper "Der Barbier von Sevilla"

Teresa Berganza (Mezzosopran)

London Symphony Orchestra

Leitung: Claudio Abbado



Georges Bizet:

"L' amour est un oiseau rebelle", Havanaise aus der Oper "Carmen"

Teresa Berganza (Mezzosopran)

Ambosian Singers George Watson's College Boy Chorus London Symphony Orchestra

Leitung: Claudio Abbado



Henry Purcell:

"When I am laid in earth", Arie aus der Oper "Dido und Aeneas"

Teresa Berganza (Mezzosopran)

Ensemble instrumental de Lausanne

Leitung: Michel Corboz



Richard Strauss:

"Zueignung" Teresa Berganza (Mezzosopran)

Juan Antonio Alvarez Parejo (Klavier)