Der luxemburgische Vibrafonist und Komponist Pascal Schumacher

Von Fanny Opitz

Pascal Schumachers Musik lässt sich in keine Schublade stecken. Von Klassik über Jazz zu Ambient und Live-Elektronik: Zu groß ist seine Spielfreude an der ganzen Palette musikalischer Ausdrucksformen. Der heute 43-Jährige studierte klassisches Schlagwerk, Jazzvibrafon und Musikwissenschaften in Brüssel, Straßburg und in Den Haag, und ist heute genauso auf der Bühne der luxemburgischen Philharmonie zu Hause wie in Jazzclubs auf der der ganzen Welt. Nach Jahren mit seinem erfolgreichen Jazzquartett und zahllosen Kammermusik- und Orchesterprojekten stellt er sein Instrument und seine Eigenkompositionen in den Mittelpunkt.