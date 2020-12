Von Hildburg Heider

Am 16. Mai 1949 kam Ferruccio Furlanetto in Norditalien zur Welt. Mit sechs Jahren trällerte er Tenorarien, war dann Mitglied in einer Popband, und wurde schließlich von seiner Familie wieder aufs klassische Gleis bugsiert. Nach seinem Scala-Debüt 1979 folgte sein Einstand an der New Yorker Metropolitan Opera und an weiteren wichtigen Bühnen der Welt. Während seiner langen Karriere blieb er - abgesehen von Abstechern ins französische und russische Fach - seinem Stammrepertoire treu: den großen Basspartien von Verdi und Mozart.