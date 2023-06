Der franko-belgische Bass und Dirigent Lionel Meunier

2004 erfüllt sich Lionel Meunier - in Frankreich geboren, in Belgien lebend - einen Jugendtraum: er gründet zusammen mit anderen jungen Sängern ein Gesangsensemble: Vox Luminis. Kurz darauf erscheint die erste CD und bald schon hagelt es Preise und Auszeichnungen, unter anderem der "Gramophone Award" als beste Aufnahme des Jahres. Erst in England und Amerika, dann in ganz Europa und in Ostasien häufen sich Konzerte und Residenzen, und die Presse schwärmt vom homogenen Klang des Ensembles, der Präzision und Sensualität. Sven Claude Bettinger hat den Sänger, Musiker und Dirigenten in Brüssel getroffen. (Produktion 2017)



Musikliste:



Cherubino Waesich:

"Ardo per voi, mia vita"

Vox Luminis, Ensemble Mare Nostrum

Leitung: Andrea De Carlo

Samuel Scheidt:

"Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ"

Bart Jacobs (Orgel)

Caspar Othmayr:

"Mein himmlischer Vater"

Vox Luminis

Leitung: Lionel Meunier

Johann Sebastian Bach:

"Glorie, Lob, Ehr und Herrlichkeit" aus der Kantate

"Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit" BWV 106

Lionel Meunier (Blockflöte)

Vox Luminis

Johann Christoph Bach:

"Ich lasse Dich nicht"

Vox Luminis

Leitung: Lionel Meunier

Johann Sebastian Bach:

"Meine Seele wartet auf den Herrn" aus der Kantate

"Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu Dir" BWV 131

Reinoud van Mechelen (Tenor)

Daniel Elgersma (Altus)

Vox Luminis Leitung: Lionel Meunier

Domenico Scarlatti:

"Fac ut animae donetur paradisi gloria - Amen" aus dem "Stabat Mater"

Vox Luminis

Leitung: Lionel Meunier

Johann Sebastian Bach:

"So Du willst, Herr, Sünde zurechnen" aus der Kantate

"Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu Dir" BWV 131

Sebastian Myrus, Baßbariton

Vox Luminis

Leitung: Lionel Meunier

Heinrich Schütz:

"Herr, nun lässest Du Deinen Diener in Friede fahren"

SWV 281

Vox Luminis

Leitung: Lionel Meunier

Thomas Morely und Henry Purcell:

"The second dirge Anthem: Man that is born of a Woman - In the midst of Life - Thou Knowest, Lord"

Vox Luminis

Lingua Franca

Leitung: Lionel Meunier

Benjamin Britten:

"Lenten is come" aus "Sacred and Profane"

RIAS Kammerchor

Leitung : Marcus Creed

Reinhard Keiser :

"Mich vom Stricke meiner Sünden … " aus der "Brockes-Passion"

Vox Luminis

Les Muffatti

Leitung: Peter Van Heyghen

Johann Caspar Kerll:

"Introitus" aus der "Missa pro defunctis"

Vox Luminis

L' Achéron

Leitung: Lionel Meunier

Roland de Lassus:

"A ce matin", "O Lucia miau miau", "Tritt auf den rigel"

Vox Luminis

Leitung: Lionel Meunier

Arvo Pärt:

"Für Alina"

Jürgen Kruse, Klavier

Robert Fayrfax und Henry VIII.:

"Ah Robin", "Helas, Madame", "Pastime with good company"

Vox Luminis

Leitung: Lionel Meunier

Thomas Selle:

"Veni Sancte Spiritus"

Vox Luminis

Leitung: Lionel Meunier